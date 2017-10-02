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Barcelona maçı seyircisiz oynanıyor

BARCELONA MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANIYOR

İspanya Liginin 7.haftasında Barcelona ile Las Palmas arasında bugün 17.15'te başlayan mücadele, Barcelona'da yapılan Katalonya Referandumu nedeniyle seyircisiz oynanıyor..

Tarih : 02 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Barcelona Maçı Seyircisiz Oynanıyor(6/10)2

İspanya Ligi'nin 7'nci haftasında Barcelona ile Las Palmas arasında bugün TSİ 17.15'te başlayan mücadele, Barcelona'da yapılan Katalonya Referandumu sırasında yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynanıyor.

BARCELONA OLAYLARI KINADI

Katalonya ekibinden yapılan açıklamada, "Barcelona, bugün Katalonya'nın pek çok bölgesinde bir demokratik hak olan ifade özgürlüğünü kullanan vatandaşları engellemeye yönelik olayları kınamaktadır. Olayların istisnai niteliklerini göz önünde bulunduran Yönetim Kurulu, Futbol Federasyonu'nun erteleme yönündeki talebi reddetmesi üzerine, FC Barcelona A Takımı'nın bugünkü Las Palmas maçını seyircisiz oynamasına karar vermiştir" denildi.

MÜCADELE SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Mücadelenin ertelenmesi beklenirken, Federasyon'dan bu yönde bir karar çıkmadı. Las Palmas cephesi sürekli olarak maçın oynanacağını savunurken, güvenlik görevlilerinin bu maçta sorumluluk alamaması nedeniyle mücadelenin seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

Öte yandan Las Palmas, İspanya bayrağı bulunan ve bugünün tarihinin yazılı olduğu formayla sahaya çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barcelona  Maçı  Seyircisiz  Oynanıyor    haber

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