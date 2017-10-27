İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan ettiğini duyurdu. Diğer taraftan İspanyol Senatosu, Katalan hükümetinin feshedilemesini oylayacak.

İSPANYOLLAR LİGDEN ATABİLİR

İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde Barcelona'nın aralarında bulunduğu kulüplerin ligden çıkarılacağını belirtmişti.

BARCELONA AYRILMAK İSTEMİYOR

Katalan ekibin başkanı Josep Bartomeu, daha önce yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Üyelerimizin bilmesini isterim ki La Liga'da oynamaya devam etmek istiyoruz. Barcelona'ya ve üyelerimizin farklı görüşlerine saygı duyulmasını istiyoruz. Biz siyasi sebeplerden dolayı manipüle edilecek bir araç değiliz."

Kaynak: haberinburada