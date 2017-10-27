BARCELONA LİGDEN ATILMANIN EŞİĞİNE GELDİ
İspanya'da Katalanların tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Barcelona, ligden atılmanın eşiğine geldi. Kulüp, daha önce "Ligden ayrılmak istemiyoruz" demişti.
İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan ettiğini duyurdu. Diğer taraftan İspanyol Senatosu, Katalan hükümetinin feshedilemesini oylayacak.
İSPANYOLLAR LİGDEN ATABİLİR
İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde Barcelona'nın aralarında bulunduğu kulüplerin ligden çıkarılacağını belirtmişti.
BARCELONA AYRILMAK İSTEMİYOR
Katalan ekibin başkanı Josep Bartomeu, daha önce yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söylemişti:
"Üyelerimizin bilmesini isterim ki La Liga'da oynamaya devam etmek istiyoruz. Barcelona'ya ve üyelerimizin farklı görüşlerine saygı duyulmasını istiyoruz. Biz siyasi sebeplerden dolayı manipüle edilecek bir araç değiliz."
Kaynak: haberinburada
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