BARCELONA-LAS PALMAS MAÇI ÖNCESİ BİNLERCE TARAFTAR KAPIDA KALDI
Seyircisiz oynanmasına karar verilen Barcelona-Las Palmas maçı öncesi taraftarlar, 99 bin kişilik Nou Camp'ın gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
La Liga'da saat 17.15'te başlayan maçta Barcelona sahasında Las Palmas'ı konuk ediyor. Katalonya bağımsızlık referandumuyla aynı güne denk gelen maç öncesi olaylar çıktı.
MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANIYOR
Çıkan olaylar nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verdi.
TARAFTARLAR GİŞELERİN ÖNÜNDE YIĞILDI
Günler öncesinden maç için bilet alan taraftarlar maçın hemen öncesinde alınan bu karar sonrası stat gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: haberinburada
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