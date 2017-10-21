Barselona şehrinin bağımsızlık isteğinde Barcelona artık yer almayacak.

Bilindiği üzere İspanya Federasyonu, Barcelona'nın referandumun ardından olması beklenen bağımsızlığı tanıması hakkında La Liga'da oynayamayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerine Barcelona Başkanı'ndan da açıklama gecikmedi.

"BİZ LA LIGA'DA OYNAMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Yaşanan siyasi olaylar ve referandumla ilgili açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Joseph Bartomeu, "Biz politik sorunlara dahil değiliz. La Liga'da oynamaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: haberinburada