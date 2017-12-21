İspanya La Liga devi Barcelona'nın kalecisi Marc Andre Ter Stegen, El Pais'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

El Clasico öncesi konuşan 25 yaşındaki kaleci, Süper Kupa'a Real Madrid'e kaybettikleri maçın ardından nelerin değiştiği sorusuna, "Belki basın iyi bir sezon geçirmemizi istemiyor. Bilmiyorum. Ama Süper Kupa'yı kaybettikten sonra daha çok çalışmamız gerektiğini biliyorduk" dedi.

"RAMOS 89. DAKİKADA GOLÜ ATINCA GERÇEKTEN KÖTÜ HİSSETTİM"

Geçen yıl oynadıkları Real Madrid maçında son dakikada yediği gole değinen Ter Stegen, "Başka takımlardan gol yediğimde de aynı derecede üzülüyorum. Ama en çok hangisine üzüldüğümü söylemem gerekirse geçen yıl oynadığımız derbiyi söyleyebilirim. Ramos 89. dakikada golü atınca gerçekten kötü hissettim" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın 2014 yılında Borussia Mönchengladbach takımından transfer ettiği Alman file bekçisi, kısa sürede Katalan devinin 1 numarası olmayı başardı. (Skor)

Kaynak: haberinburada