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barcelona hem puan hem messi'yi kaybetti

BARCELONA HEM PUAN HEM MESSİ'Yİ KAYBETTİ

La Liga'da Barcelona ile Atletıco Madrid arasında oynanan 5. hafta karşılaşmasında Lionel Messi sakatlandı... Arjantinli yıldız, sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

Tarih : 22 Eylül 2016, 10:54
Puan Ver : Barcelona Hem Puan Hem Messi'yi Kaybetti(0/10)


Ivan Rakitic ve Angel Correa'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona eren maçın 58. dakikasında Messi sakatlandı. Messi oyuna devam edemezken, yerine Arda Turan girdi. Karşılaşmanın ardından Barcelona kulübünden yapılan açıklamada Messi'nin kasığında yırtık oluştuğu ve 3 hafta oynayamacağı ifade edildi. Messi, Barcelona'nın La Liga'da Sporting Gijon ve Celta Vigo ile, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussıa Mönchengladbach maçlarında yer alamayacağı belirtildi.



Atletıco Madrid karşılaşmasının ardından Messi'nin sakatlığını değerlendiren Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, “Messi sakatlandığında hem biz, hem de futbol kaybediyor" açıklamasını yaptı.








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