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Barcelona, G.Saray'ın İstediği Arda'yı Süper Kupa Maçı Kadrosuna Almadı

BARCELONA, G.SARAY'IN İSTEDİĞİ ARDA'YI SÜPER KUPA MAÇI KADROSUNA ALMADI

Barcelona, Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Arda Turan'ı, Real Madrid ile oynanacak olan İspanya Süper Kupası maçının kadrosuna almadı.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Barcelona, G.Saray'ın İstediği Arda'yı Süper Kupa Maçı Kadrosuna Almadı(10/10)6

Galatasaray'ın transfer etmek için nabız yokladığı Arda Turan, Barcelona'da iyice gözden düştü.

KADROYA ALINMADI

Milli futbolcu, Barça'nın bu akşam 23.00'de Real Madrid ile oynayacağı İspanya Süper Kupası kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Ernesto Valverde'nin belirlediği 18 kişilik maç kadrosunda Arda'nın yanı sıra Andre Gomes, Marlon, Sergi Samper, Munir El Haddadi ve Douglas da yer almadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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