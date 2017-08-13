BARCELONA, G.SARAY'IN İSTEDİĞİ ARDA'YI SÜPER KUPA MAÇI KADROSUNA ALMADI
Barcelona, Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Arda Turan'ı, Real Madrid ile oynanacak olan İspanya Süper Kupası maçının kadrosuna almadı.
Galatasaray'ın transfer etmek için nabız yokladığı Arda Turan, Barcelona'da iyice gözden düştü.
KADROYA ALINMADI
Milli futbolcu, Barça'nın bu akşam 23.00'de Real Madrid ile oynayacağı İspanya Süper Kupası kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Ernesto Valverde'nin belirlediği 18 kişilik maç kadrosunda Arda'nın yanı sıra Andre Gomes, Marlon, Sergi Samper, Munir El Haddadi ve Douglas da yer almadı.
Kaynak: haberinburada
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