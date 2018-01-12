BARCELONA GENÇ YILDIZI KADROSUNA KATTI
İspanya La Liga lideri Barcelona, Kolombiyalı stoper Yerry Mina'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Barcelona'dan bir transfer daha! İspanya La Liga'nın lideri Barcelona, devre arası transfer dönemine flaş bir giriş yaptı.
YERRY MİNA'YA 11.8 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Önce Philippe Coutinho'ya 160 milyon Euro ödeyerek tarihinin en pahalı transferini yapan Barcelona, şimdi de Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras forması giyen Yerry Mina'nın transferini açıkladı. Mina için 11.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Barcelona, Kolombiyalı stoper için 100 milyon euro serbest kalma maddesi koydu.
Coutinho transferinin ardından Mina transferini de bitiren Barcelona, Arda Turan, Digne ve Andre Gomes ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Kaynak: haberinburada
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