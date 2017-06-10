Katar'ı yalnızlaştıran ülkeler arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Doha yönetiminin sponsor olduğu formaları giyen vatandaşlarını cezalandırmaya hazırlanıyor.



Dünyayı ve Ortadoğu'yu sarsan Katar krizinde, Doha yönetimini tecrit eden ülkeler akıl almaz yasaklarına bir yenisini ekledi.



Daha önce Katar'a sosyal medyadan destek mesajı yazanlara 15 yıl hapisle cezalandıracağını duyuran Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu kez Barcelona forması giyenleri hapse atmaya hazırlanıyor.



Barcelona'nın geride kalan sezonda forma sponsoru Katar Havayolları'ydı. BAE yönetimi, Barcelona forması giyenlere 15 yıl hapis cezası öngörüyor.







kaynak:sabah