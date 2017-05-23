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barcelona eski başkanına kara para gözaltısı

BARCELONA ESKİ BAŞKANINA KARA PARA GÖZALTISI

Barcelona'nın 2010-2014 yıllarında kulüp başkanlığını yapan Rosell'in, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 10:54
Puan Ver : Barcelona Eski Başkanına Kara Para Gözaltısı(10/10)11


Barcelona eski Kulüp Başkanı Sandro Rosell, İspanyol polis ve jandarması tarafından kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.



İspanya'nın resmi haber ajansı EFE tarafından verilen haberde, diğer 4 kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Rosell'in, "Rimet" adı verilen operasyon kapsamında kara para aklamakla suçlandığı bildirildi.



Yürütülen soruşturmada, Brezilya Milli Takımının canlı yayın haklarında yasa dışı komisyon alındığı ve bunun vergi cenneti ülkelerdeki şirketler aracılığıyla aklandığının tespit edildiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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