Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

Barcelona, Çin'de Forma Giyen Paulinho'yu 40 Milyon Euro'ya Transfer Etti

BARCELONA, ÇİN'DE FORMA GİYEN PAULİNHO'YU 40 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİ

Neymar'ı PSG'ye kaptıran Barcelona, Çin'de Guangzhou Evergrande'de forma giyen 29 yaşındaki Paulinho'yu 40 milyon Euro'ya transfer etti.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : Barcelona, Çin'de Forma Giyen Paulinho'yu 40 Milyon Euro'ya Transfer Etti(5/10)1

Katalan devi Barcelona, üçüncü transferini resmen bitirdi ve Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de forma giyen Paulinho'yu kadrosuna kattı.

40 MİLYON EURO'YA GELDİ

Barcelona, bu transfer için Paulinho'nun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullandı ve Çin ekibine tam 40 milyon Euro ödedi. Barcelona'daki serbest kalma bedelinin 120 milyon Euro olduğu duyuruldu.

COUTINHO VE DEMBELE DE BEKLENİYOR

29 yaşındaki futbolcunun, Çin'den daha az bir maaş karşılığı Barcelona'ya gittiği belirtiliyor.

Barcelona, bu sezon Nelson Semedo ve Gerard Deulofeu'yu kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibinin Coutinho ve Dembele'den de en az birisini alması bekleniyor.

Kaynak: Sporx


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barcelona  Çin  De  Forma  Giyen  Paulinho  Yu  40  Milyon  Euro  Ya  
Transfer  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER