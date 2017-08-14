BARCELONA, ÇİN'DE FORMA GİYEN PAULİNHO'YU 40 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİ
Neymar'ı PSG'ye kaptıran Barcelona, Çin'de Guangzhou Evergrande'de forma giyen 29 yaşındaki Paulinho'yu 40 milyon Euro'ya transfer etti.
Katalan devi Barcelona, üçüncü transferini resmen bitirdi ve Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de forma giyen Paulinho'yu kadrosuna kattı.
40 MİLYON EURO'YA GELDİ
Barcelona, bu transfer için Paulinho'nun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullandı ve Çin ekibine tam 40 milyon Euro ödedi. Barcelona'daki serbest kalma bedelinin 120 milyon Euro olduğu duyuruldu.
COUTINHO VE DEMBELE DE BEKLENİYOR
29 yaşındaki futbolcunun, Çin'den daha az bir maaş karşılığı Barcelona'ya gittiği belirtiliyor.
Barcelona, bu sezon Nelson Semedo ve Gerard Deulofeu'yu kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibinin Coutinho ve Dembele'den de en az birisini alması bekleniyor.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar