Neymar'ı PSG'ye kaptıran Barcelona, Çin'de Guangzhou Evergrande'de forma giyen 29 yaşındaki Paulinho'yu 40 milyon Euro'ya transfer etti.

Katalan devi Barcelona, üçüncü transferini resmen bitirdi ve Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de forma giyen Paulinho'yu kadrosuna kattı.

40 MİLYON EURO'YA GELDİ

Barcelona, bu transfer için Paulinho'nun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullandı ve Çin ekibine tam 40 milyon Euro ödedi. Barcelona'daki serbest kalma bedelinin 120 milyon Euro olduğu duyuruldu.

COUTINHO VE DEMBELE DE BEKLENİYOR

29 yaşındaki futbolcunun, Çin'den daha az bir maaş karşılığı Barcelona'ya gittiği belirtiliyor.

Barcelona, bu sezon Nelson Semedo ve Gerard Deulofeu'yu kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibinin Coutinho ve Dembele'den de en az birisini alması bekleniyor.

Kaynak: Sporx

Kaynak: haberinburada