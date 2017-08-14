BARCELONA ÇIĞIR AÇTI! BASKETBOLCU İÇİN FUTBOLCU TEKLİF ETTİLER
Barcelona, Baskonia'da forma giyen basketbolcu Adam Hanga için, 300 bin Euro + futbol takımından Münir El Haddadi'yi teklif etti.
THY Avrupa Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Barcelona Lassa, Adam Hanga için kulübü Baskonia'ya duyulmamış bir transfer teklifi yaptı. Oyuncu ile 3 yıl için 7.5 milyon Euro'ya anlaşmaya varan Barcelona, kulübüne önce de 175 bin Euro önermiş reddedilince de bu rakamı 300 bin Euro'ya çıkarmıştı.
PARA + MÜNİR'İ TEKLİF ETTİLER
Fakat bu teklifte dikkat çekici bir detay daha vardı. Barcelona bu rakamın yanı sıra, bir başka Bask kulübü Deportivo Alaves'e de futbol takımından Münir El Haddadi'yi vereceğini iletti. Bunun sebesi ise Baskonia ve Alaves'in aynı şirketin takımı olması. Baskonia Başkanı Josean Querjeta, Alaves'in sahibi olan şirketin en büyük hissedarı durumunda. Şimdi gözler Baskonia'da... Pazarlığı 1.5 milyon Euro'dan açan, sonra 600 bine kadar düşen Bask kulübünün bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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