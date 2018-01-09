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Barcelona, Başakşehir'den Arda İçin 2 Milyon Euro İstedi

BARCELONA, BAŞAKŞEHİR'DEN ARDA İÇİN 2 MİLYON EURO İSTEDİ

Katalan ekibi Barcelona, Arda'yı kiralamak isteyen Başakşehir'den 1,5 yıllık kiralama için 2 milyon euro istedi. Başakşehir, ücret ödemek istemiyor.

Tarih : 09 Ocak 2018, 15:20
Puan Ver : Barcelona, Başakşehir'den Arda İçin 2 Milyon Euro İstedi(10/10)6

Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini bitirmek için dün Barcelona'ya giderken, dün akşam yapılan görüşmede sürpriz gelişmeler yaşandı.

Süper Lig'de ilk yarının lideri olan Başakşehir 30 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda daha da güçlenmeyi planlıyor. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ transfer için dün özel uçakla İspanya'ya giderken, yılın transferi için Barcelona kulübü ile masaya oturdu.

BARCELONA 2 MİLYON EURO İSTEDİ

Başakşehir, Arda Turan'ı 1,5 yıllığına kiralamak istediğini Katalan ekibine bildirdi. Barcelona'dan gelen yanıt ise Turuncu lacivertlileri şok etti. Barcelona, Arda Turan için 1,5 yıllığına 2 milyon euro kiralama bedeli istedi.

Başakşehir ise Arda Turan'ın yerine Liverpool'dan Coutinho'yu da transfer eden ve milli futbolcumuzu tamamen gözden çıkaran Barcelona'ya karşı teklifte bulundu.

BAŞAKŞEHİR BEDELSİZ İSTİYOR

Turuncu lacivertliler, 1,5 yıllık ücretsiz kiralama ve Arda'nın 1,5 yıllık ücreti olan 10,8 milyon euro'nun yarısını ödeme teklifinde bulundu.

İki kulübün de kendisi için en uygun şartlarda tamamlamak istediği transferde görüşmeler bugün de devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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