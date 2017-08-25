Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

BARCELONA, ARDA'NIN SÖZLEŞMESİNİ FESHETME KARARI ALDI


Barcelona, Arda'nın Sözleşmesini Feshetme Kararı Aldı
Tarih : 25 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Barcelona, Arda'nın Sözleşmesini Feshetme Kararı Aldı(5/10)1

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Barcelona, Arda Turan'ı bonservissiz şekilde takımdan gönderecek. Luis Enrique'nin ardından takımın başına geçen Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda Turan'ı satmaya çalışan ancak başarılı olamayan Katalan Kulübü, milli oyuncunun yaşını da göz önüne alarak bedava gönderebileceği belirtildi.

34 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

34 milyon Euro'ya Atletico Madrid'den transfer edilen Arda Turan'a bazı Çin takımları dışında talip olmaması ve Arda'nın da Çin'e gitmek istememesi bu durumu ortaya çıkartığını belirten İspanyol basını birkaç oyuncu ile birlikte Arda'nın da sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edileceğini ve takımdan bu şekilde gönderileceğini yazdı.

"TAKIMDA KALIRSA OYNAYAMAZ"

Gazete, Arda Turan'ın 2020'ye kadar olan sözleşmesini koz olarak kullandığını ve bu sayede takımda kaldığı belirtirken, Barcelona'nın Arda Turan'ın elindeki bu kozu almak için sözleşme feshine gidebileceğini iddia edildi. Milli oyuncunun takımda kalması durumunda forma giyme ihtimalinin olmadığını da haberde yazıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barcelona  Arda  Nın  Sözleşmesini  Feshetme  Kararı  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER