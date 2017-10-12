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BARCELONA, ARDA TURAN'IN YERİNE COUTİNHO'YU TRANSFER EDECEK


Barcelona, Arda Turan'ın Yerine Coutinho'yu Transfer Edecek
Tarih : 12 Ekim 2017, 16:00
Puan Ver : Barcelona, Arda Turan'ın Yerine Coutinho'yu Transfer Edecek(9/10)5

Barcelona CEO'su Oscar Grau, yaz aylarında da Liverpool ile görüşen Barcelona, İngiliz ekibinin 200 milyon euroluk talebi nedeniyle alamadıkları Coutinho'yu devre arasında transfer edebileceklerini söyledi.

Oscar Gracu, basın toplantısında yaptığı açıklamada;"Coutinho ya da başka bi oyuncu devre arasında kadromuza katmak için finansal olarak hazırız. İstediğimiz, mümkün olduğu kadar yarışmacı bir kadro ortaya çıkarmak.Oyuncu satmasak bile, oyuncu transfer edeceğiz" şeklinde konuştu.

"DÜNYADAKİ EN YÜKSEK FİNANSA SAHİBİZ"

Grau, geçen sezona göre 189 milyon euro yükselişle bu sezon 897 milyon euro gelir beklediklerini belirtti ve, "Şu anda finansal olarak elde ettiğimiz rakamlar, dünyadaki herhangi bir kulübün rakamlarından çok daha yüksek. Dünyadaki başka hiçbir takım, hatta NBA ya da NFL'de bile bu kar oranına yaklaşan takım yok" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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