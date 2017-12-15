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Barcelona, Arda Turan'ın Boşluğunu Mesut Özil'le Dolduracak

BARCELONA, ARDA TURAN'IN BOŞLUĞUNU MESUT ÖZİL'LE DOLDURACAK

Barcelona, Arda Turan'ın gitmesiyle birlikte açılacak boşluğu Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'le doldurmayı planlıyor.

Tarih : 15 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Barcelona, Arda Turan'ın Boşluğunu Mesut Özil'le Dolduracak(6/10)2

Barcelona'da son resmi maçını Nisan ayında oynayan Arda Turan'ın devre arasında başka bir kulübe transfer olacağı iddiaları giderek daha yüksek sesle dile getirilirken Katalan kulübünün kadrosuna yine bir Türk futbolcu katacağı öne sürüldü.

Barcelona Kulübü'ne yakın gazetelerden Sport'a göre kulübün önde gelen profesyonellerinden Pep Segura, geçen hafta Türk asıllı Almanya Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt ile bir araya geldi.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ İSTİYOR

Haberde, Barselona şehrinde gerçekleşen görüşmede Segura'nın Söğüt'e Mesut'u kadroya katmakta istekli olduklarını ilettiği, Söğüt'ün de Segura'yı Mesut'un Barcelona'da oynamayı çok arzuladığına ikna ettiği vurgulandı. Erkan Söğüt'ün Segura'ya son olarak "Arsenal, Ocak transferinde Mesut'u gönderebilmek için ciddi bir bonservis bedeli talep edecektir" mesajını da verdiği belirtildi.

Sport'a göre Mesut Özil Barcelona'nın transfer listesinde Liverpool'dan Philippe Coutinho kadar öncelikli... Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almadığı için Barcelona Mesut'u transfer edebilirse bu kulvarda da oynatabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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