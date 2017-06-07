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barcelona, arda turan olayı için inceleme başlattı!

BARCELONA, ARDA TURAN OLAYI İÇİN İNCELEME BAŞLATTI!

Arda Turan'ın milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından kulübü Barcelona da devreye girdi.

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:51
Puan Ver : Barcelona, Arda Turan Olayı İçin İnceleme Başlattı!(8/10)9


Yıldız futbolcunun uçakta çıkardığı olay ve ardından yaptığı milli takımı bıraktığı açıklaması İspanya'da da büyük ses getirdi. Futbolcunun kulübü İspanyol devi Barcelona da olayın duyulmasının ardından harekete geçti.



Katalan ekibinde de şaşkınlık yaratan olayla ilgili Barçalı yetkililerin inceleme başlattıkları, olayı araştırmaya giriştikleri bildirildi.



Goal Barcelona muhabiri Ignasi Oliva, Arda Turan'ın Barcelona'da hiç arkadaşının kalmadığını söyleyerek "Şu anda herkes Arda Turan'ın Barcelona'dan gitmesini istiyor. Hiçbir yönetim kurulu üyesi bunu kamuoyu önünde söylemiyor ama özel konuşmalarda dile getiriyorlar." dedi.



 



kaynak:sabah








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