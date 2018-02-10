Bu sezon La Liga'nın ilk 22 haftasında kaybetmeyerek kulüp rekorunu kıran Barcelona, serisini kalan 16 maçta da sürdürüp 86 yıl sonra İspanya liginde bir ilki gerçekleştirme peşinde.

Ernesto Valverde'nin teknik direktörlüğünde 18 galibiyet, 4 beraberlik alan Katalan ekibi, 1929-30 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Athletic Bilbao ve 1931-32 sezonunu ilk sırada bitiren Real Madrid'den sonra ligi namağlup tamamlayan 3. İspanyol kulübü olmak istiyor.

İLK REKOR ATHLETIC'DEYDİ

Athletic Bilbao, 10 takımın mücadele ettiği 1929-30 sezonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, Real Madrid ise 1931-32 sezonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik almıştı.

Barcelona namağlup unvanını La Liga'nın sonuna kadar korursa Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihinde bunu gerçekleştiren 18. ekip olacak.

Kaynak: haberinburada