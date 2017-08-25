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BARCELONA, 147 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA OUSMANE DEMBELE'Yİ TRANSFER ETTİ


Barcelona, 147 Milyon Euro Karşılığında Ousmane Dembele'yi Transfer Etti
Tarih : 25 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Barcelona, 147 Milyon Euro Karşılığında Ousmane Dembele'yi Transfer Etti(10/10)6

Ousmane Dembele, resmen Barcelona'ya transfer oldu! Barcelona, Neymar'ın satılmasının ardından transferde bombayı sonunda patlattı.

TOPLAMDA 147 MİLYON EURO

Katalan devi, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile 5 yıllık anlaşmaya vardıklarını ve 105 milyon Euro + 42 milyon Euro bonus bonservis bedeli ödeyeceklerini açıkladı.

SERBEST KALMA 400 MİLYON EURO

Barcelona tarihinin en pahalı transferi olan Dembele'nin serbest kalma maddesinin ise 400 milyon Euro olduğu belirtildi.

Dembele, geçen sezon başında Fransız ekibi Rennes'ten Borussia Dortmund'a 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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