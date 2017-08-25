Ousmane Dembele, resmen Barcelona'ya transfer oldu! Barcelona, Neymar'ın satılmasının ardından transferde bombayı sonunda patlattı.

TOPLAMDA 147 MİLYON EURO

Katalan devi, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile 5 yıllık anlaşmaya vardıklarını ve 105 milyon Euro + 42 milyon Euro bonus bonservis bedeli ödeyeceklerini açıkladı.

SERBEST KALMA 400 MİLYON EURO

Barcelona tarihinin en pahalı transferi olan Dembele'nin serbest kalma maddesinin ise 400 milyon Euro olduğu belirtildi.

Dembele, geçen sezon başında Fransız ekibi Rennes'ten Borussia Dortmund'a 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Kaynak: haberinburada