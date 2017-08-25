BARCELONA, 147 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA OUSMANE DEMBELE'Yİ TRANSFER ETTİ
Ousmane Dembele, resmen Barcelona'ya transfer oldu! Barcelona, Neymar'ın satılmasının ardından transferde bombayı sonunda patlattı.
TOPLAMDA 147 MİLYON EURO
Katalan devi, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile 5 yıllık anlaşmaya vardıklarını ve 105 milyon Euro + 42 milyon Euro bonus bonservis bedeli ödeyeceklerini açıkladı.
SERBEST KALMA 400 MİLYON EURO
Barcelona tarihinin en pahalı transferi olan Dembele'nin serbest kalma maddesinin ise 400 milyon Euro olduğu belirtildi.
Dembele, geçen sezon başında Fransız ekibi Rennes'ten Borussia Dortmund'a 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar