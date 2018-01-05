Pijamalı Kalecinin Oğlu, Mirası Devraldı
Volkswagen, Türkiye'de Zirveyi Renault'a Kaptırdı
İlk Yerli Tüfeği, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı Kullanmaya Başladı
Real Madrid'in Stadındaki Turlarda Artık Bitcoin İle Ödeme Yapılabilecek
Transfer Resmen Açıklandı! Jeremy Menez, Club America'da
Galatasaray, Nigel De Jong Ayrılığını Kap'a Bildirdi
Volkan'dan Ozan Ve Robin Van Persie'ye Yeşil Işık: Dönsünler
Thomas Müller'den Beşiktaş İtirafı: Çok Sert Olacak
Thy, Airbus'tan 25 Adetlik Uçak Alımı İçin Anlaşma İmzalayacak
Cenk Tosun, Tek Başına 172 Şirketi Geride Bıraktı
Galatasaray'ın İlk Transferi, Bugün İstanbul'a Geliyor
Türk Akımı, Mayısta Türk Kıyılarına Ulaşacak
Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alınacak
Eski Gs'li Futbolcu İçin Olay Yaratan Yorum: Kız Arkadaşı Lanetledi
İsmail Kartal: Löw'le Çalışacaktım, Merkel Almanya'dan Ayrılmasına İzin Vermedi
Erzurum'a Kuruldu! 24 Saat Öncesinden Uyaracak
Vatandaşlar Dikkat! Devlete Fazla Para Ödüyor Olabilirsiniz
Şampiyonlar Ligi Tarihinde Bir İlk
Askerin 3 Öğün Yemek Maliyeti 28 Lirayı Bulacak
Cenk Tosun'un Everton Transferinde Pürüz Çıktı

Barça'yı yıkan sözleşme! 1 kuruş ödemeden serbest kalacak

BARÇA'YI YIKAN SÖZLEŞME! 1 KURUŞ ÖDEMEDEN SERBEST KALACAK

Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması halinde sözleşmesindeki madde sayesinde 1 kuruş ödemeden takımdan ayrılacak.

Tarih : 05 Ocak 2018, 10:00
Puan Ver : Barça'yı Yıkan Sözleşme! 1 Kuruş Ödemeden Serbest Kalacak(9/10)5

Barcelona ile 2021'e dek sözleşme uzatan ve 700 milyon euro serbest kalma bedeline sahip olan Messi için ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre; Messi, Katalonya'nın bağımsız olması durumunda serbest kalabilir. Haberde; Barcelona'nın La Liga, Fransa Ligue 1, Bundesliga ve Premier Lig'de yer alamaması durumunda Lionel Messi takımdan bedelsiz bir şekilde ayrılabilecek.

ÖZEL MADDE KOYDURDU

Geçtiğimiz dönemde İspanya'da yaşanan sorunlar sebebiyle Messi'nin kaygılar yaşadığı ve Katalonya'ya özel bir ligde oynamak istemediği için bu maddeyi ısrarla koydurduğu kaydedildi. Lionel Messi, vergiler çıktıktan sonra Barcelona'da yıllık 30 milyon euro kazanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barça    Yıkan  Sözleşme  1  Kuruş  Ödemeden  Serbest  Kalacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER