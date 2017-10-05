Beşiktaş, Brezilyalı Dudu İçin 10 Milyon Euro Önerdi
İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti

Barça'nın yeni yıldızı, Neymar'ı sakatladı

BARÇA'NIN YENİ YILDIZI, NEYMAR'I SAKATLADI

Brezilya antrenmanında yeni Barcelona'lı Paulinho'nun olaylı bir şekilde Barcelona'dan ayrılan Neymar'a yaptığı sert faul Barcelona taraftarlarını mutlu etti.

Tarih : 05 Ekim 2017, 16:00
Puan Ver : Barça'nın Yeni Yıldızı, Neymar'ı Sakatladı(7/10)3

Barcelona'nın yeni Brezilyalısı Paulinho'nun, Brezilya milli takım antrenmanında Neymar'a yaptığı faul bir anda gündeme oturdu.

BARCELONA TARAFTARLARI MUTLU OLDU

Sezon başında Barcelona'nın yolunu tutan Brezilyalı orta saha oyuncusunun, takımdan tartışmalı bir şekilde ayrılan Neymar'a yaptığı bu faul, Paris Saint Germainli yıldızın kısa süreli bir sakatlık geçirmesine yol açarken, sosyal medyadaki Barcelona taraftalarını ise memnun etti.

PAULINHO'DAN NEYMAR'A MESAJ OLARAK ALGILANDI

Neymar'ın, yeni bir Barcelona oyuncusu tarafından hafif şekilde sakatlanmasını, Paulinho'nun Neymar'a verdiği bir mesaj olarak nitelendiren Barcelonalılar, olayı çok eğlenceli buldu.

Müdahalenin ardından yürekler kısa bir süreliğine de olsa ağızlara gelirken, Brezilyalı oyuncu yapılan tedavinin ardından antrenmana devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barça  Nın  Yeni  Yıldızı  Neymar  I  Sakatladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER