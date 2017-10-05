BARÇA'NIN YENİ YILDIZI, NEYMAR'I SAKATLADI
Brezilya antrenmanında yeni Barcelona'lı Paulinho'nun olaylı bir şekilde Barcelona'dan ayrılan Neymar'a yaptığı sert faul Barcelona taraftarlarını mutlu etti.
Barcelona'nın yeni Brezilyalısı Paulinho'nun, Brezilya milli takım antrenmanında Neymar'a yaptığı faul bir anda gündeme oturdu.
BARCELONA TARAFTARLARI MUTLU OLDU
Sezon başında Barcelona'nın yolunu tutan Brezilyalı orta saha oyuncusunun, takımdan tartışmalı bir şekilde ayrılan Neymar'a yaptığı bu faul, Paris Saint Germainli yıldızın kısa süreli bir sakatlık geçirmesine yol açarken, sosyal medyadaki Barcelona taraftalarını ise memnun etti.
PAULINHO'DAN NEYMAR'A MESAJ OLARAK ALGILANDI
Neymar'ın, yeni bir Barcelona oyuncusu tarafından hafif şekilde sakatlanmasını, Paulinho'nun Neymar'a verdiği bir mesaj olarak nitelendiren Barcelonalılar, olayı çok eğlenceli buldu.
Müdahalenin ardından yürekler kısa bir süreliğine de olsa ağızlara gelirken, Brezilyalı oyuncu yapılan tedavinin ardından antrenmana devam etti.
Kaynak: haberinburada
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