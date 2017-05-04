Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

barça tv'den büyük türkiye skandalı!

BARÇA TV'DEN BÜYÜK TÜRKİYE SKANDALI!

Barcelona TV'den skandal hareket!İspanyol devi Barcelona'nın resmi kanalı Barça Tv, skandal bir harekete imza attı.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 14:02
Puan Ver : Barça Tv'den Büyük Türkiye Skandalı!(8/10)8


Katalan kanalı Barcelona TV'de yayınlanan programda Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasını Türkiye haritasında gösterilmedi. Bu durumu fark eden vatandaşlar sosyal medyadan kulübe ateş püskürdü.

 

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu hareketin ardından Barcelona'nın resmi hesaplarını takibi bırakarak HalaMadrid (En Büyük Madrid) yazdı.



Bazı taraftarlarda bu durumu sosyal medyadan Barcelona forması giyen Arda Turan'a şikayet ettiler...



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Barça  Tv  Den  Büyük  Türkiye  Skandalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER