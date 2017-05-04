

Katalan kanalı Barcelona TV'de yayınlanan programda Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasını Türkiye haritasında gösterilmedi. Bu durumu fark eden vatandaşlar sosyal medyadan kulübe ateş püskürdü.







Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu hareketin ardından Barcelona'nın resmi hesaplarını takibi bırakarak HalaMadrid (En Büyük Madrid) yazdı.







Bazı taraftarlarda bu durumu sosyal medyadan Barcelona forması giyen Arda Turan'a şikayet ettiler...







kaynak:fanatik