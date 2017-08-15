BARÇA TEKNİK DİREKTÖRÜ: ARDA'NIN TAKIMDA KALMASI, PERFORMANSINA BAĞLI
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Arda Turan'ın takımdan ayrılma süreci için, "Takımda kalacak mı bilmiyorum, bu onun performansına bağlı." dedi.
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, transferde Galatasaray ile ismi anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.
"ARDA'NIN KALMASI PERFORMANSINA BAĞLI"
Real Madrid ile karşılaşacakları İspanya Süper Kupası rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik direktör, ' 'Arda Turan'ı yeniden takıma kazandıracak mısınız?" sorusuna "Bilmiyorum. Bu biraz da onun performansına bağlı. Kulüp, ona çok yatırım yaptı. Ne yapacağına ve benim kararıma göre durumu netlik kazanacak. Takımda kaleciler dahil 25 futbolcu var. Bu hiç kolay değil" cevabını verdi.
İspanyol basınına yansıyan haberlerde de Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Arda Turan'ın transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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