BARÇA, KRAL KUPASINDA FİNALDE
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona, Valencia'yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Goller Coutinho ve Rakitic'ten geldi.
Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Valencia'yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Valencia'nın Mestalla Stadı'nda Barcelona'yı konuk ettiği yarı final rövanş müsabakasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 49. dakikada Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçti.
RAKITIC SONUCU BELİRLEDİ
Mücadelenin 82. dakikasında Suarez'in pasını değerlendiren Hırvat oyuncu Ivan Rakitic, skoru 2-0'a getirerek karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Valencia karşısında yarı finaldeki ilk maçı da 1-0 kazanan Barcelona bu sonuçla adını finale yazdırdı.
BARCELONA'NIN RAKIBI SEVILLA
Kral Kupası'nda üst üste 5. kez finale yükselen Barcelona, yarı finalin diğer ayağında Leganes'i geçmeyi başaran Sevilla karşısında kupayı kazanmak için mücadele edecek.
Öte yandan, Yerry Mina 83. dakikada Gerard Pique'nin yerine oyuna girerek Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
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