Beşiktaş'ın "Come to Beşiktaş" rüzgarı, Ousmane Dembele transferinde de kullanıldı! Dünyaca ünlü spor sitesi Bleacher Report Twitter adresi, Dembele'nin Barcelona'ya transferini "Come To Beşiktaş" göndermesiyle "Come To Barça" şeklinde verdi.

COME TO BARÇA OLDU

Kullanılan görselde Lionel Messi, Dembele'yi arıyor ve "Come To Barça" diyor. Fransız yıldız ise Messi'ye "I'm coming to Barça" cevabını veriyor.

Beşiktaş, Pepe ile başlattığı "Come to Beşiktaş" paylaşımını daha sonradan Negredo ve Lens transferlerinde de kullanmıştı ve tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı.

Kullanılan görsel, kısa süre içinde büyük beğeni topladı.

Kaynak: haberinburada