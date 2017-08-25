BARÇA, DEMBELE TRANSFERİNİ, BEŞİKTAŞ'IN SLOGANI COME TO BEŞİKTAŞ İLE DUYURDU
Beşiktaş'ın "Come to Beşiktaş" rüzgarı, Ousmane Dembele transferinde de kullanıldı! Dünyaca ünlü spor sitesi Bleacher Report Twitter adresi, Dembele'nin Barcelona'ya transferini "Come To Beşiktaş" göndermesiyle "Come To Barça" şeklinde verdi.
COME TO BARÇA OLDU
Kullanılan görselde Lionel Messi, Dembele'yi arıyor ve "Come To Barça" diyor. Fransız yıldız ise Messi'ye "I'm coming to Barça" cevabını veriyor.
Beşiktaş, Pepe ile başlattığı "Come to Beşiktaş" paylaşımını daha sonradan Negredo ve Lens transferlerinde de kullanmıştı ve tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı.
Kullanılan görsel, kısa süre içinde büyük beğeni topladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar