BARÇA BÜYÜK EŞİĞİ ATLADI, FARKI 8'E ÇIKARDI
İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında en yakın takipçisi Atletico Madrid'i 1-0 yenerek puan farkını 8'e çıkardı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi.
Lider Barcelona, Camp Nou Stadı'ndaki kritik maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid'i konuk etti. Katalan ekibi, 26. dakikada Lionel Messi'nin frikikten attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
MESSI 600. GOLÜ ATTI
Barcelona'nın Arjatinli yıldız oyuncusu Messi, resmi maçlardaki gol sayısını 600'e yükseltti. 30 yaşındaki futbolcu, gollerinin 539'unu Barcelona, 61'ini ise Arjantin Milli Takımı formasıyla attı.
Barcelona, bu skorla puanını 69 yaparak en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki farkı 8 puana çıkardı.
ASTORI İÇİN SAYGI DURUŞU
Öte yandan maçın başında, geçen hafta 68 yaşında hayatını kaybeden Barcelona'nın eski oyuncusu Enrique Castro (Quini) ile bugün yaşamını yitiren Fiorentina'nın kaptanı ve İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu Davide Astori için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Kaynak: haberinburada
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