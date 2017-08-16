Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

BARÇA, ARDA'NIN BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ


Barça, Arda'nın bonservis bedelini belirledi
Tarih : 16 Ağustos 2017, 21:50
Puan Ver : Barça, Arda'nın Bonservis Bedelini Belirledi(5/10)1

Barcelona, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Arda'yı bonservisiyle satmak istiyor. Katalan yöneticilerle bir araya gelen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun kulüpte mutsuz olduğunu belirtirken transferinde kolaylık istedi.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Ancak Bulut'un kolaylık isteğine sıcak bakmayan Barcelona, Arda için kiralama tekliflerine kapıyı kapattı.

Katalan devi, milli futbolcu için en az 25 milyon Euro getiren olursa görüşmelere başlanacağını Ahmet Bulut'a bildirdi. Barcelona'nın bu kararının ardından yaşanacak gelişmeler de merakla beklenmeye başlandı.

SİNAN GÜMÜŞ GİDİYOR

Öte yandan transferde hız kesmeyen Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor.

Bir süredir Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan Sinan Gümüş'le yolar ayrılıyor. Sinan'ın yerine de transfer yapmayı planlayan sarı kırmızılı yönetim, Welliton'la görüşmelere başladı. Süper Lig'de son olarak Kayserispor forması giyen Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli bulunmuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barça  Arda  Nın  Bonservis  Bedelini  Belirledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER