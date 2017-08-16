BARÇA, ARDA'NIN BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ
Barcelona, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Arda'yı bonservisiyle satmak istiyor. Katalan yöneticilerle bir araya gelen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun kulüpte mutsuz olduğunu belirtirken transferinde kolaylık istedi.
BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO
Ancak Bulut'un kolaylık isteğine sıcak bakmayan Barcelona, Arda için kiralama tekliflerine kapıyı kapattı.
Katalan devi, milli futbolcu için en az 25 milyon Euro getiren olursa görüşmelere başlanacağını Ahmet Bulut'a bildirdi. Barcelona'nın bu kararının ardından yaşanacak gelişmeler de merakla beklenmeye başlandı.
SİNAN GÜMÜŞ GİDİYOR
Öte yandan transferde hız kesmeyen Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor.
Bir süredir Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan Sinan Gümüş'le yolar ayrılıyor. Sinan'ın yerine de transfer yapmayı planlayan sarı kırmızılı yönetim, Welliton'la görüşmelere başladı. Süper Lig'de son olarak Kayserispor forması giyen Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli bulunmuyor.
Kaynak: haberinburada
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