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barbaros muratoğlu adliyeye getirildi

BARBAROS MURATOĞLU ADLİYEYE GETİRİLDİ

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi

Tarih : 15 Aralık 2016, 14:53
Puan Ver : Barbaros Muratoğlu Adliyeye Getirildi(9/10)9


Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından FETÖ'den tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.      



Barbaros Muratoğlu, 1 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Barbaros  Muratoğlu  Adliyeye  Getirildi    haber

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