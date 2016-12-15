BARBAROS MURATOĞLU ADLİYEYE GETİRİLDİ
Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi
Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından FETÖ'den tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Barbaros Muratoğlu, 1 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.
kaynak:habertürk
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