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BARAJIN SUYU KESİLDİ


BARAJIN SUYU KESİLDİ
Tarih : 11 Ocak 2016, 14:01
Puan Ver : Barajın Suyu Kesildi(6/10)5


Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftçinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen 29 Aralık günü saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için dışarı çıktı. Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla günlerce arama çalışması yaptı. Ancak, çocuklar aradan geçen 14 güne rağmen bulunamadı.



YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



İlk günden itibaren çalışmaların yoğunlaştığı Kelkit Çayı'nda bu sabahtan itibaren yeniden arama yapılmasına karar verildi. Sivas'ın Suşehri İlçesi'ndeki Kelkit Çayı üzerindeki Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kapatılıp, su seviyesi düşürüldükten sonra Kelkit Çayı'nda yeniden arama çalışmalarına başlandı.



Yaklaşık 20 kişilik AFAD ekipleri sabah saatlerinde çocukların en son görüldükleri Kelkit Çayı kenarında bir araya geldi. Tokat AFAD Müdürü Turan Uzun, ekiplere yapılacak olan çalışma hakkında bilgi verdi. Daha sonra 4 kişilik AFAD ekibi, su seviyesi düşen Kelkit Çayı'na indirilen bot ile arama çalışmalarına başladı. Diğer ekipler ise gruplara ayrılarak çayın her iki kısmında çalışmalara katıldı. Reşadiye'de hidroelektrik santralin bulunduğu yaklaşık 25 kilometrelik alanın bugün yeniden taranacağı bildirildi. Aramalara ayrıca UMKE ekipleri de katıldı.








Etiketler: Barajın  Suyu  Kesildi    haber

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