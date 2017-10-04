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Barajın Ayırdığı Köylüler 30 Yıl Sonra Yapılan Köprüyle Birbirlerine Kavuştu

BARAJIN AYIRDIĞI KÖYLÜLER 30 YIL SONRA YAPILAN KÖPRÜYLE BİRBİRLERİNE KAVUŞTU

Karacaören Barajı nedeniyle 30 yıldır birbirleriyle kara ulaşımı kesilen Isparta ve Burdur'un köyleri 12 milyon liraya yapılan köprü sayesinde birbirine kavuştu. Köylüler kucaklaşıp özlem giderdi.

Tarih : 04 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : Barajın Ayırdığı Köylüler 30 Yıl Sonra Yapılan Köprüyle Birbirlerine Kavuştu(6/10)2

Karacaören Barajı nedeniyle kara ulaşımı birbirinden ayrılan Burdur'un Elsazı köyü ile Isparta'nın Sütçüler ilçesinin Çandır, Şehler, Melikler ve çevre köy halkı kısa süre önce açılışı yapılan Melikler Köprüsü ile yeniden buluştu. 11 milyon 800 bin TL'ye mal edilen 280 metre uzunluğundaki köprü bölge halkını yeniden kucaklaşmasını sağladı.

12 MİLYON LİRA HARCANDI

Karacaören Barajı Göleti'nin su tutmaya başlamasının ardından ikiye ayrılan Burdur Elsazı ile Isparta'nın Sütçüler, Şehler, Melikler, Çandır ve çevresi, yapımı tamamlanan Melikler Köprüsü ile birbirine bağlandı. Devletin 12 milyon TL'lik yatırımla yapımını gerçekleştirdiği Melikler Köprüsü, suyun birbirini ayırdığı iki yöre halkının kucaklaşması açısından büyük önem taşıyor.30 YIL SONRA BİRBİRLERİYLE KUCAKLA

Köprü yapılmadan önce kilometrece süren karayolu ulaşımı veya tekneyle karşı kıyıya geçip birbirlerine kavuşan göletin iki yakasındaki Elzası ve Sütçüler yöresi halkı, 30 yıl sonra buluşmanın, kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadı. Bölgeden Antalya ve Isparta'ya ulaşımı mesafe ve zaman olarak kısaltan Melikler Köprüsü, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmanın yanında bölgedeki tarım ve madencilik faaliyetleri için de önem taşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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