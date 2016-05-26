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BARAJDA MAYIN PATLADI: 1 ÖZEL GÜVENLİK YARALANDI


BARAJDA MAYIN PATLADI: 1 ÖZEL GÜVENLİK YARALANDI
Tarih : 26 Mayıs 2016, 17:21
Puan Ver : Barajda Mayın Patladı: 1 Özel Güvenlik Yaralandı(6/10)5


Olay, saat 14.00 sıralarında Giresun-Gümüşhane sınırındaki Yaşmaklı Barajı sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 Mayıs tarihinde Yaşmaklı Barajı'nda terör örgütü mensupları tarafından zarar verilen barajda tadilat çalışmalarının yapıldığı esnada araziye döşenen mayının patlaması sonrası işe bir süre önce başladığı öğrenilen Abdurrahman Bekirefendioğlu isimli güvenlik görevlisi ayağından yaralanırken, bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.



Olay sonrası ağır yaralı olarak önce Doğankent Devlet Hastanesi'ne ardından da Tirabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekirefendioğlu, ardından sevk edildiği Giresun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.








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