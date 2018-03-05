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Baraj sularının kapladığı alandaki vatandaşlara 28 saat sonra ulaşıldı

BARAJ SULARININ KAPLADIĞI ALANDAKİ VATANDAŞLARA 28 SAAT SONRA ULAŞILDI

Bartın Kirazlı Köprü Barajının tahliye suları nedeniyle ana ulaşım yolları kapanan vatandaşlara ulaşan AFAD, belediye ve Kaymakamlık ekiplerinin su ve yiyecek yardımı dağıtmaya başladığı öğrenildi.

Tarih : 05 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Baraj Sularının Kapladığı Alandaki Vatandaşlara 28 Saat Sonra Ulaşıldı(7/10)3

Bartın Kirazlı Köprü Barajının tahliye suları nedeniyle ana ulaşım yolları kapanan vatandaşlara 28 saat sonra ulaşan AFAD, belediye ve Kaymakamlık ekiplerinin su ve yiyecek yardımı dağıtmaya başladığı öğrenildi.

ARAZİ ARAÇLARIYLA ULAŞILDI

Aşırı yağışlar sonrasında tahliye kapakları açılan Kirazlı Barajının sularının ulaşım yollarını kapattığı Abdipaşa Beldesine bağlı Derecik Köyü Derecik Mahallesi'ndeki yaklaşık 300 kişiye ulaşılamıyordu. Ulus İlçe Kaymakamlığı, Aptipaşa Belde Belediyesi ve AFAD görevlilerinin de içinde bulunduğu ekip, Çubuk Köyü üzerinden arazi araçları ile ulaştıkları mahallede ekmek, su ve yiyecek dağıtmaya başladı.

"ASIL KORKUMUZ YARIN"

Baraj gövdesinde toplanan su nedeniyle kamulaştırılması yapılan yaklaşık 16 evin sular altında kaldığını söyleyen bölge sakinleri, "Kamulaştırılma yapılarak paraları ödenen mal sahiplerinin yanı sıra paraları ödenmeyen kişiler var bu nedenle bazıları evlerini terk etmedi. Yaklaşık 300 kişi yukarı mahallelerde mağdur Bu sabah Ulus Kaymakamlığı, yukarı mahallelere ekmek ve yiyecek götürdü. Asıl korkumuz yarın yağmur başlayacak ve üç gün sürecek. Asıl tehlike o zaman yaşanacak" diyerek kaygılarını getirdiler.

Öte yandan Kirazlı Barajından su tahliyesi yapılması nedeniyle Potbaşı mevkiinde bulunan köprü, jandarma ve polis ekipleri tarafından iş makineleri çekilerek trafiğe kapatıldı. Barajın akış istikameti olan Bartın tarafında ise ırmak üzerinde suyun yükseldiği ancak an itibariyle su baskınlarının söz konusu olmadığı öğrenildi. - BARTIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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