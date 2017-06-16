Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

baraj kıyısında bulunan cesedin kimliği belirlendi

BARAJ KIYISINDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 Haziran'da Tepekışla Baraj Gölü kıyısında bulunan erkek cesedinin 28 gün önce kaybolan 27 yaşındaki Aydın Çetinkayaya ait olduğu belirlendi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 14:11
Puan Ver : Baraj Kıyısında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi(10/10)11


Meliha ve Ethem Çetinkaya çiftinin 4 çocuğundan biri olan Aydın Çetinkaya, 19 Mayısta kayboldu.  Jandarma, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Çetinkayayı bulmak için çalışma başlattı. 3 Haziran'da Tepekışla Baraj Gölü kıyısına olta ile balık tutmaya gidenler, bir erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çürümeye başlayan cesedin üzerinde, herhangi bir kimlik bulunmadığını tespit etti. Tanınmayacak haldeki cesedin 28 gün önce ilçede kaybolan Aydın Çetinkayaya ait olma ihtimali üzerine DNA testi yapılmasına karar verildi. Aydın Çetinkayanın ailesinden de test için numuneler alındı. Tokat Devlet Hastanesindeki otopsisinin ardından alınan örnekler, DNA eşleşmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testinde cesedin 19 Mayıs'ta kaybolan Aydın Çetinkayaya ait olduğu belirlendi.



Baba Ethem Çetinkaya ve yakınları tarafından Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Aydın Çetinkayanın cenazesi ilçeye bağlı Dokuzçam Köyünde toprağa verildi. Aydın Çetinkayanın ölüm sebebi Adli Tıp Kurumunun detaylı otopsi raporuyla belli olacak.



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Baraj  Kıyısında  Bulunan  Cesedin  Kimliği  Belirlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER