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banyodan su sızıyor dedi ve sonrasında öldürüldü!

BANYODAN SU SIZIYOR DEDİ VE SONRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ!

Bursa'da bir apartman dairesinde oturan iki komşu arasında çıkan kavga, ölüm ile sonuçlandı. Banyo ve tuvaletten su akması sebebi ile çıkan tartışma kavgaya döndü.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 12:37
Puan Ver : Banyodan Su Sızıyor Dedi Ve Sonrasında Öldürüldü!(6/10)3


Bursa'da apartman dairesinde oturan iki komşu arasında çıkan kavga 1 kişinin ölümü ile sonuçlandı. Banyo ve tuvaletten su sızması sebebi ile çıkan tartışma, kavgaya döndü. Üst komşuları olan Özcan Devrim'i bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen baba ve oğul, savcılığa sevk edildiler. Banyo ve tuvaletten su damlıyor diye çıktığı üst komşusu ile tartışmaya başladılar. Tartışma sonucunda Özcan Devrim'i bıçaklayarak öldürüp, olay yerinden kaçtıkları söylenen M.A ve oğlu M.A Bursa Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Bandırma'da yakalandılar. Tekrar Bursa'ya getirilen baba ve oğulun emniyet müdürlüklerinde sorgulamaları devam etmekte. Su sızdığı için tartıştılar Merkez Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi'ndeki bir apartmanda gece, Özcan Devrim ile alt kat komşusu Mustafa A. arasoında, banyodan su sızması sebebi ike tartışma başlamış, Mustafa A'nın oğlu Mert A'nın katılması ile komşular arasında kavga büyümüş ve vücuduna bıçak darbeleri alan Özcan Devrim, kaldırılmış olduğu hastanede hayatını kaybetmiş

 








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