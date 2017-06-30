BANYODA VAHŞET! GENÇ KADINI DEFALARCA BIÇAKLADI!
Antalya'nın Kemer İlçesi'nde duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Emel Yusupova isimli kadın, banyodayken U.H.T. tarafından 8 yerinden bıçakladı. Yusupova aldığı art arda bıçak darbeleri sonucu, ağır yaralandı.
Yaşanan dehşet olayı, Göynük Mahallesi'nde sabah sularında gerçekleşti. Kemer'de oturan 40 yaşındaki Emel Yusupova, banyodayken 14 yaşındaki U.H.T. tarafından bıçaklandı. Durumu öğrenen İlçe Jandarma Komutanlığı, harekete geçti. İhbar üzerine U.H.T.'nin yanına gelen jandarma ekipleri, kendisinden evin yerini göstermesini talep etti. Şüphelinin ev adresini söylemesi üzerine, ekipler berilen adrese gitti. Yusupova'yı kanlar içinde bulan jandarma ekipleri, ambulansı aradı. Yaralı kadın Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan kadının, akciğerinin delindiği öğrenildi.
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