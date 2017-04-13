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banvit'in satışı ile ilgili önemli gelişme

BANVİT'İN SATIŞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Banvit'in yüzde 79,48 hissesinin Brezilyalı tavuk üretici BRF ve Katar Holding ortak girişimine satışı ile ilgili işlem kapanış tarihinin ertelendiğini açıkladı. Açıklama sonrası Banvit hisseleri yüzde 7.40 yükselişte işlem görüyor.

Tarih : 13 Nisan 2017, 12:14
Puan Ver : Banvit'in Satışı İle İlgili Önemli Gelişme(10/10)8


Banvit, hisse satışında yerine getirilecek koşullar ve ilişkili evrakların 13 Nisan'da yapılacak olağan genel kurula kadar hazırlanamayacak olması nedeniyle hisse satış kapanış işleminin ertelendiğini duyurdu.



Banvit'in dün akşam yaptığı açıklamaya göre kapanış için yeni tarih 14 Nisan günü duyurulacak.



"Ön koşulların yerine getirilmesi ve evrakların en kısa sürede hazırlanması için taraflar birlikte çalışmaya devam ediyor" diyen şirket, satış işlemi Birleşik Arap Emirlikleri'nden rekabet onayını da aldığını belirtti.



 



kaynak:hürriyet








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