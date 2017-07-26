Yurda kaçak olarak giren yabancı uyruklu 105 kişi, 'Burası Ankara', 'Burası İstanbul' denilerek Sivas'ta yol kenarlarına bırakıldı. Yaşanan bu olay, 'Banker Bilo' filmindeki benze sahneyi hatırlattı.

İstanbul ve Ankara'ya gitmek için Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 105 yabancı uyruklu şahıs, insan tacirleri tarafından Sivas'ta yol kenarında bırakıldı. Kaçak göçmenleri, polis ekipleri tek tek topladı. Olay, 'Banker Bilo' filmindeki kamyon sahnesini hatırlattı.

'BURASI ANKARA' DİYİP SİVAS'TA BIRAKTILAR

Olay saat 11.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yurda kaçak yollarda giriş yaparak Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul ve Ankara'ya gitmek için 76 AP 368 plakalı otobüse binen 105 Afganistan ve Pakistan uyruklu şahsı insan tacirleri 'Burası Ankara' diyerek Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde bıraktı.

TERMİNALDE DOLAŞAN KAÇAKLAR VATANDAŞI ŞÜPHELENDİRDİ

Terminalden indikten sonra etrafta dolaşmaya başlayan şahıslardan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine Yenişehir Mahallesi'ne sevk edilen çok sayıda polis ekibi cadde ve sokaklara dağılan 105 Afganistan ve Pakistan uyruklu şahsı yakaladı. Yakalanan şahısların üzerleri ve çantaları polis ekipleri tarafından arandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Otobüs ve minibüslere bindirilen yabancı uyruklu şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılacak işlemlerin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

İNSAN TACİRLERİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Diğer yandan polis ekipleri şahısları terminale bırakan otobüsteki şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaçak sayısının artabileceği, kentte başka inen olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi. Yakalanan kaçak göçmenlerden Türkçe bilenler, "Bizden Ankara ve İstanbul'a gitmek üzere para aldılar. Bazılarımıza 'Burası Ankara' bazılarımıza da 'Burası İstanbul' diyerek bizi indirdiler" ifadesini kullandı.

BANKER MAHO'NUN KAMYON KASASINA KOYDUĞU KİŞİLERİ HATIRLATTI

Kaçak göçmenlerin Sivas'taki hali, 1980 yılı yapımı Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı, Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini oynadığı 'Banker Bilo' filmini akıllara getirdi. Filmin bir sahnesinde Banker Maho'nun (Şener Şen), köyden bir kamyon kasasına doldurduğu kişileri Almanya'ya geldiklerini belirterek İstanbul'da bırakması anlatılıyordu.

Kaynak: haberinburada