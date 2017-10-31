Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, kredi kartı aidatlarıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Koçal açıklamasında "Genel merkezimize ve ülke genelinde bulunan 47 şubemize gelen şikayetlerin bazıları bankaların kanuna rağmen, hukuksuz olarak talep ettikleri kredi kartı aidatları üzerinde yoğunlaşmaktadır." dedi.

"HİÇBİR YASAL DAYANAĞI YOKTUR"

TÜKODER Başkanı Koçal açıklamasını şöyle sürdürdü:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 31/3 maddesinde 'Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorundadır.' hükmü yer almaktadır. Bu hükme rağmen bankalar tüketicilere aidatsız kredi kartı sunmadıkları gibi, mevcut kartlardan aidat talep etmeye devam etmektedir.

"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURMALARI GEREKİYOR"

Tüketiciler; kredi kartı hesap özetlerine yansıyan kart aidatı için, bankayı aradıklarında bazı bankalar yasal olmayan bir şekilde tüketiciden altı ay kredi kartını iptal etmeyeceğine dair taahhüt alarak, kredi kartı için tahakkuk ettirdikleri aidatı iptal etmektedirler. Bu taahhüttün hiçbir yasal dayanağı yoktur. Banka tüketiciye aidatsız kart sunmamış ise mevcut karta aidat talep edemez. Bu durumda olan kart sahipleri, mutlaka müşteri temsilcilerini arayarak kart aidatlarının iptalini talep edebilir veya hesaplarının bulunduğu bankanın şubelerine giderek, kredi kartı ekstrelerine yansıyan kredi kartı aidatının iptal edilmesi ya da aidatsız kart taleplerini yazılı olarak bildirebilirler. Banka tüketiciye aidatsız kart vermeyerek kart aidatını talep etmeye devam ediyor ise, tüketiciler aidat ödememek adına aidatsız kart talep tarihinden itibaren hesap özetlerine yansıyan aidat tutarının iptali için Tüketici hakem heyetine müracaat etmelidirler."

BANKAYA CEZAİ YAPTIRIM

"Tüketicinin birçoğu hesap özetlerini incelememektedir, bazı tüketiciler ise kart aidatının yasal olduğu düşüncesi ile itiraz etmemektedir." diyen Koçal "Şu bilinmeli ki, banka tüketiciye aidatsız kart sunduğu taktirde, ikinci kartına aidat alabilir. Tüketicinin talebine rağmen aidatsız kart vermeyen banka ve diğer finans kuruluşlarının cezai yaptırımını 6502 sayılı Kanunun 77/8 maddesi beş milyon TL olarak hüküm altına almıştır. Bu durumda olan kart sahipleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunabilirler." dedi.

BANKALAR AİDATLARDAN NE KADAR KAZANIYOR

Koçal açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre 2017 Haziran ayı sonu itibariyle 60 milyon 364 bin 051 kredi kartı bulunmaktadır. Kart aidatları kart tipi ve bankaya göre 18,00 TL ila 113,00TL arasında değişen tutarlarda tahsil edilmektedir. Her karttan ortalama 50 TL kart aidatı alındığını düşünür isek, bankalar 3.018.202.550,00 TL gibi bir tutarı tüketici sırtından haksız kazanç olarak elde etmektedir. 6502 Sayılı kanunun 4/3 maddesi bankalar ile ilgili tüm uygulamaların yetkisini Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu (BDDK)'na vermektedir. Bu kurulda ise tüketici temsilcisi bulunmamaktadır. Sadece kredi kartı aidatının basit bir hesabı bile bankaların tüketiciler sırtındaki yükünü göstermektedir. Hem tüketicinin korunması, hem de ekonomik demokrasinin sağlanması için Hükümet acilen 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun da yer alan bahsi geçen 4/3 maddesini yeniden düzenleyen yasa çalışmalarına başlayarak, BDDK' da tüketici tarafının da temsil edilmesinin sağlanması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır." (ODATV)

Kaynak: haberinburada