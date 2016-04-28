

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların kanunda yeri olmadığı halde tüketiciye verdiği kredinin faizini peşin aldığını ve bu durumun tüketicini maddi anlamda mağdur ettiğini söyledi.







Şahin, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, bankaların tüketicilerden aldıkları haksız ücretlerin tek tek tespit edilip kanun ve yargı kararlarıyla engellendiğini, buna karşın bankaların her geçen gün yeni bir haksız uygulamayla tüketicileri mağdur etmeye çalıştığını öne sürdü.







Tüketici kredileriyle ilgili kanun ve yönetmeliklerde tüketiciler lehine bir kısım iyileştirmeler olsa da bankaların her duruma karşı geliştirdikleri manevra ve engellerden sıyrılma becerileri neticesinde tüketicilerin mağduriyetlerinin devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Son günlerde tüketiciler tarafından sıkça dile getirilen ve çığ gibi büyümekte olan bir sorunla karşı karşıyayız. Peşin faiz veya halk arasında bilinen ismiyle bireysel kampanyalı müşteri komisyonu. Bankalar kredi faizini düşük gösterip bir kısım faiz tutarını kredi kullanıldığı esnada tüketiciden tahsil ediyor.



Bir vatandaş 60 ay vadeli 60 bin lira kredi kullandığında 600 lira faiz tahsil ediliyor ve tüketiciye ödenmesi gereken kredi miktarından eksik ödeme yapılıyor.



Faizi peşin alıyor. Faizin peşini olmaz. Bankalar, peşin faiz veya müşteri komisyonu isimleri altında hukuka aykırı bedeller tahsil ederek kredinin maliyet oranını kendi istedikleri şekilde belirliyor, bu şekilde vatandaşları mağdur ediyorlar.



Yaramaz çocuklar yeni bir oyun icat etti. Adı da 'Peşin faiz oyunu' oldu. Bankalar, kredi faizini ve masrafları cazip göstermek adına peşin faiz tahsil ediyor. Tüketiciler uygun faiz oranıyla düşük maliyetli kredi kullandıklarını zannederken bankalar yıllara yayılması gereken faiz tutarını peşinen tüketicinin üzerine yüklüyor."