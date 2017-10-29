Bankaların KOBİ'lere sağladığı kredi desteği ağustos sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artarak 500 milyar dolara yaklaştı.

Türk bankacılık sektörü, ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiren ve istihdamın yüzde 75'ini oluşturan KOBİ'lere özel kredi paketleri ile destek veriyor. KOBİ'lere verilen destekle ilgili banka yöneticileri, KOBİ'lere hem kredi hem de eğitim ve danışmanlık hizmetleri olarak desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

"KOBİ'LERE KULLANDIRDIĞIMIZ NAKDİ KREDİ 40 MİLYAR TL"

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, resmi KOBİ tanımına giren müşterilere kullandırılan KOBİ kredilerinin Garanti'nin toplam kredi portföyü içindeki payının yüzde 30 olduğunu kaydederek, "Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı olarak küçük işletme ve mikro segmentte hizmet verdiğimiz 1,5 milyon müşterimiz bulunuyor. Garanti KOBİ Bankacılığı olarak işkolu rakamlarımıza baktığımızda ise Ağustos 2017 itibarıyla TL nakit kredilerimiz yüzde 22 büyüme gösterdi." dedi.

"KOBİ KREDİLERİNDE YÜZDE 24 BÜYÜDÜK"

Deni̇zBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, daha önce toplam kredi hacmi içerisindeki KOBİ payının yüzde 19 iken, 2017 yılı itibarıyla bu oranın yüzde 21'e yükseldiğine dikkati çekerek, "Geçen yıl sektörün yüzde 8,5 büyüdüğü noktada Denizbank KOBİ Bankacılığı olarak nakdi kredilerimizi yüzde 24 büyüttük. Ayrıca 2017'nin ilk 8 ayında da nakdi kredilerde yüzde 25'lik bir büyüme yakaladık." şeklinde konuştu.

"KGF KREDİLERİNDE İLK SIRADA YER ALDIK"

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık, KOBI Bankacılığı ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, geçen yıl sonuna göre Eylül 2017'de KOBİ ve tarım bankacılığı nakdi ve gayri nakdi kredilerde yüzde 30'luk bir büyüme sağlayarak 32 milyar TL'ye ulaştıklarını söyledi.

"KREDİLERİMİZİN YARISINA YAKININI KOBİ'LERE KULLANDIRDIK"

Türk Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TEB olarak bu yılın ilk 6 ayında toplam 60 milyar TL'lik kredilerinin yarıya yakınını Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak gördükleri KOBİ'lere kullandırdıklarını belirtti.

"KOBİ KREDİ HACMİMİZ 3,6 MİLYAR TL"

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, KOBİ'lere yönelik farklı alanlarda birçok çalışmalarının bulunduğunu, bu yıl hazine destekli KGF ürünü olan Portföy Garanti Sistemi'nin (PGS) KOBİ'ler tarafından ciddi anlamda ilgi gördüğünü belirtti.

Kaynak: haberinburada