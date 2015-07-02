

Bankalar, para transferi yani EFT için tüketiciden kat kat fazla para kazanıyor. Bireyler ve bankalar arasında gerçekleştirdikleri para transferleri için Merkez Bankası'nın sistemini kullanan bankalar, tüketiciye fahiş fatura çıkarıyor. Merkez Bankası, bir EFT hizmetini en az 1.10 TL, en çok 104.45 TL'ye veriyor. Bu hizmetler için belirlenen komisyon, milyonda 175 (0.000175) oranında. Buna göre; üst sınır olarak konulan 104.45 TL EFT ücretine konu aktarılan TL tutarı 596 bin 857 TL'den fazla. Merkez Bankası, 596 bin 857 TL'nin üzerinde gönderilen tutarlar için de 104.45 TL alıyor. Bu nedenle daha üst rakamlar için aldığı ücret oranı milyonda 175 oranının çok altına inebiliyor.







KAT KAT FAZLA ÜCRET







Bankalar ise en az EFT ücreti olarak 1.10 TL karşılığında aldığı hizmeti, 30-40 katı, hatta 50 katı bir ücret karşılığında tüketicilere satıyor. Yine bankalar 104.45 TL karşılığında satın aldığı hizmeti 2 bin 400-3 bin TL'ye satıyor.







Takvim'in haberine göre, bu da satın aldıkları hizmeti 23- 28 kat fazlasıyla satmaları anlamına geliyor. Oransal olarak bakıldığında da milyonda 175 (0.000175) komisyonla Merkez'den satın aldıkları hizmeti binde 4, binde 5 (0.004-0.005) komisyonla tüketiciye satıyorlar. Yani 22.8 ile 28.5 kat fazlası bir bedel karşılığında satıyorlar.