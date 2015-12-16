

Bankalar her türlü ücret, komisyonlara sınırlama getirilmesinin ardından sigortacılık ürünlerine yüklenmeye başladı. Bazı bankalar, vatandaşın maaşı yetmeyince kullandığı Kredili Mevduat Hesabı (KMH) için de sigorta ürünü yarattı.







Sabah'ın haberine göre, Bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 10 milyar liranın kullanıldığı ek hesap için de işsizliğe karşı "ek hesap güvende sigortası" satılıyor. Müşteri işten çıkarıldığında bin-1500 lira arasında teminat elde ediyor.







ARTI PARAYA GÖZ DİKTİLER







Kredi ve mevduat ilişkilerinden dolayı tüketicinin ihtiyaçlarını çok iyi bilen bankalar kart satar gibi sigorta ürünü satıyor. Eğitimden ek hesaba kadar birçok alanda sigorta ürünü sunan bankalar personele bu alanda da satış hedefi koyuyor. Artı para olarak da bilinen kredili mevduat kullanımından doğan ve kapatılamayan bakiye tutarı 10 milyar liraya yaklaşmış durumda. Bu hesaptan para kullanan müşteriler işsizliğe karşı "Ek hesap güvende" sigortası alıyor.







DOLANDIRICILAR TETİKTE







Tüketicilerin kimlik bilgilerini alarak banka hesaplarını boşaltan, kredi kartını kullanan dolandırıcılar da sınır tanımıyor. Son örneği de kredi kartına tanımlı sigorta iddiasıyla yapılan dolandırıcılık işlemleri oldu. Dolandırıcılar, müşterileri telefonlarından arayarak kartına tanımlı araç ve konut sigortası bulunduğunu belirterek, "Bankanız kartınıza sigorta tanımlamış. İstiyorsanız kartınızın ön yüzündeki numaraları verin. Sigortanız yaşama geçsin" diyor. Profesyonel dolandırıcılar vatandaşı yanıltmak için 850 ve 444'lü numaraları kullanıyor.ka