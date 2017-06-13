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bankaların bayram kredisi yarışı

BANKALARIN BAYRAM KREDİSİ YARIŞI

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kredi kampanyalar düzenleyen bankalar, yüzde 1,14'ten başlayan faiz oranı, 48 aya varan vade ve farklı ödeme seçenekleri sunuyor.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:57
Puan Ver : Bankaların Bayram Kredisi Yarışı(5/10)2


Bankalar, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarına yönelik kredi kampanyaları düzenliyor.



Geleneksel hale gelen kredi kampanyaları kapsamında alışveriş ve tatil planlayan tüketicilerin ihtiyaçları yüzde 1,14'ten başlayan faiz oranı, 48 aya varan vade ve farklı ödeme seçenekleri ile karşılanıyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre farklılık gösteriyor.



Bireysel müşterileri için ihtiyaç kredilerinin yanında bazı bankalar da taşıt, esnaf ve işletmelere özel kampanyalar düzenliyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Bankaların  Bayram  Kredisi  Yarışı    haber

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