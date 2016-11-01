

Dün İş Bankası ve Akbank kredi faiz oranlarında indirime giderken, bugün Yapı Kredi ve VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdiğini açıkladı.







Yapı Kredi konut ve bireysel ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürdü. Bankadan yapılan açıklamaya göre, konut kredisi faizlerinde indirime giden Yapı Kredi, ev almak isteyen müşterileri için konut kredisi faiz oranını 1-60 ay vadelerde yüzde 0.90'a, 61-120 ay vadeler için ise yüzde 0.92'ye kadar indirdi.







Konut kredilerinin indirimli faiz koşullarından yararlanmak için Yapı Kredi şubelerinden, 444 0 445 telefon hattından ve yapikredimortgage.com internet adresinden uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar başvurabilecek.