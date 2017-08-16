Elde ettikleri yüksek kârlarla dikkatleri üzerine çeken bankalar ile Türkiye ekonomisinin bel kemiği konumundaki sanayiciler arasındaki sıkıntılara yeni bir halka eklendi. Bankaların son gözdesi ise "taşkın haciz" adlı uygulama oldu. Haciz işlemlerinde son çare olarak başvurulan ve hukuki açıkları nedeniyle tercih edilmeyen bu yöntem, reel ekonomide adeta deprem etkisi yarattı. Birçok sanayici kepenk kapatmak zorunda kaldı.

İPOTEK'TE SIRA KAPMA YARIŞI

İcra dairelerinden çıkarılan "Tüm mal varlığına el konulsun" ibareli "taşkın haciz" uygulamasında en ufak bir kredi gecikmesinde borçlunun araçları dahil tüm mal varlığına haciz konulabiliyor. Banka hesapları bloke ediliyor. Tüm ticari faaliyetleri bir anda duran işletme, mahkemeye itiraz başvursa yapsa bile, sonuç alması en az 6 ayı buluyor. SABAH'ın edindiği bilgiye göre "taşkın haciz"in arkasında bankaların hızlı tahsilat yarışı yatıyor. Çünkü kredisini ödemekte zorlanan borçluya ilk haciz kararını aldıran banka ipotekte ilk sırada yer alıyor.

SANAYİ SİTESİNE HACİZ

Piyasaları kilitleyen ve binlerce kişinin işsiz kalmasına neden olan uygulamanın örnekleri ise bu kadarı da pes dedirten türden. 1.7 milyon liralık kredi borcununun taksitlerini 4 ay gecikmeli ödeyen bir tekstil firmasında "taşkın haciz" yapıldı. İcra dairesinden alınan kararla grubun 86 milyon liralık servetine haciz getirildi. Şirketin sahibi olduğu sanayi sitesi, onlarca aracı ve banka hesaplarına el konuldu. İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki taşkın haciz davası ise bir firmanın üretimini durdurmasına neden oldu. Yeni alınan bir makinenin kredi borcu nedeniyle iş yerindeki 50'den fazla makineye haciz gitti. Firma üretimini durdurdu.

BANKALAR: MAL VARLIĞINI BİLEMEYİZ

Konuyla ilgili olarak SABAH'ın sorularını yanıtlayan ilgili bankalar ise amaçlarının sağlıklı ve hızlı tahsilat yapmak olduğunu öne sürdü. Bankalardan şu açıklama geldi: "Haciz işlenmlerini başlatırken borçlunun mal varlığını bilemeyiz. Yasal süreç kullanılarak tüm varlıklara haciz gider. İhtara rağmen firmalar taksitlerini ödemedi. İmzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri'nin bankamıza tanıdığı yetkilere istinaden, firmalar hakkında 2004 sayılı İcra İflas Kanunu çerçevesinde cebri yasal icra takip süreci başlatıldı. Firmanın taşkın haciz iddiasını doğrulayabilmesi için mahkemeye başvurarak itirazda bulunması gerekir."

Benzer sıkıntılar mortgage olarak bilinen ev kredilerinde de yaşanıyor. İstanbul Esenler'de oturan A.E, 250 bin TL'lik ev kredisinin 190 bin lirasını ödedi. Ancak son ödemelerinde gecikme yaşayınca A.E.'nin tüm mal varlığına haciz gitti. Arabası ve 3 yazlığına el konuldu.

Kaynak: haberinburada