

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka müşterisi olmadığı için şubelerde saatlerce bekletilen vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçti. Banka kartı ya da kimlik numarası ile değil de gişe işlemleri butonuna basarak sıra alan müşterileri 1.5-2 saat bekleten bankalar hakkında işlem yapılacak. Kurum yetkilileri bir müşterinin maksimum 40 dakika bekletilebileceğini belirterek, bu durumun tüketici haklarına da aykırı olduğunu bildirdi.







ŞİKÂYETLERE KUYRUK EKLENDİ







Bazı vatandaşların bir işlemi yapabilmek için 1.5 saatten fazla bekletildiği ortaya çıktı. Bağdat Ö. adlı vatandaş iki gün önce bir özel bir banka şubesinden yakınının kredi kartı borcunu yatırmak için "gişe işlemleri" butonuna basarak sıra aldığını belirtip, "Sırayı aldığımda saat 11.15'i gösteriyordu. Benden önce de benzeri şekilde alan iki kişi daha var diye sevindim. Ancak banka kartı, kredi kartı kullanarak sıra alanlar sürekli araya girdi. Benden sonra yaklaşık elli kişinin işlemi yapıldı. Şube sorumlusu sistemin genel müdürlükten yönetildiğini belirtip, 'kimlik numarasıyla alsaydınız' dedi. Beş dakikada yapılacak işlem için 1.5 saatten fazla beklemiş oldum. Banka müşterilerine ayrıcalık tanırken bizleri mağdur ediyor" dedi.







Gelen şikâyetlere yanıt veren bankalar ise, "Müşteriye en kısa sürede hizmet bizim için önemli. Vergi ödemeleri, işlem yoğunluğu nedeniyle bu tür gecikmeler olabiliyor. Sırayı Q-matik önceliklendiriyor. Kimlik numarası ile alınınca müşterimiz olduğunu görüyoruz, ona göre numara veriyor. Bu şekilde uzun süre bekletilen vatandaşlardan özür diliyoruz. Düzenleme yapacağız" açıklamasında bulunuyor.