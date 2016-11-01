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bankalarda faiz indirimi furyası

BANKALARDA FAİZ İNDİRİMİ FURYASI

Dün İş Bankası ve Akbank ile başlayan kredi faizlerinde indirimi rüzgarı Yapı Kredi ve VakıfBank ile devam ediyor.

Tarih : 01 Kasım 2016, 13:25
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Dün kredi faizlerinde indirime giden İş Bankası ve Akbank'ın ardından Yapı Kredi ve VakıfBank da kredi faizlerinde indirime gitti.



Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, konut kredisi faizlerinde indirime giden Yapı Kredi, ev almak isteyen müşterileri için konut kredisi faiz oranını 1-60 ay vadelerde yüzde 0,90'a, 61-120 ay vadeler için ise yüzde 0,92'ye kadar indirdi.



VakıfBank ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1.15'e çekti

VakıfBank, ihtiyaç kredisi faiz oranını yüzde 1.26'dan 1.15'e, taşıt kredisini yüzde 1.15'ten 1.10'a indirdi. Kredili Mevduat Hesabı faiz oranını yüzde 2.02'den yüzde 1.99'a, kredi kartında ise yüzde 2.02 olan faiz oranını yüzde 1.98'e çeken VakıfBank, KOBİ'lere sunduğu KOBİDost Kredisi faiz oranını da yüzde 0.98'e indirdi.



Bireysel kredi faiz oranlarında da indirime giden VakıfBank, 1.000 TL - 10.000 TL arası İhtiyaç Kredilerinde faiz oranını yüzde 1.26'dan yüzde 1.17'ye  10.000 TL - 50.000 TL arasında ise yüzde 1.26'dan yüzde 1.15'e indirdi. Taşıt Kredilerinde ise yüzde 1.15 olan faiz oranı yüzde 1.10'a indirildi.








Etiketler: Bankalarda  Faiz  İndirimi  Furyası    haber

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