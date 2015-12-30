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BANKALARDA 6 SIFIR YOĞUNLUĞU


BANKALARDA 6 SIFIR YOĞUNLUĞU
Tarih : 30 Aralık 2015, 13:29
Puan Ver : Bankalarda 6 Sıfır Yoğunluğu(8/10)7


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), 31 Aralık 2005'te tedavülden kaldırılan 6 sıfırlı paralar için tanınan 10 yıllık zaman aşımı süresinin bu ayın sonunda dolacağının hatırlatılması üzerine çok sayıda vatandaş, ellerinde kalan paraları değiştirmek için harekete geçti. Dolaşımdan 31 Aralık 2005 yılından itibaren kaldırılan 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyon liralık banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi, 31 Aralık 2015 günü mesai saati sonunda bitecek. Bursa'da çok sayıda vatandaş, TCMB ve Ziraat Bankası şubelerine giderek ellerinde kalan "6 sıfırlı" banknotları yenileriyle değiştirdi. Aralık ayı bitmeden eski paraları değiştirmek için banka şubelerine giden vatandaşlara, 1 milyon liralık banknot karşılığında madeni 1 lira verildi.








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