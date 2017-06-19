

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na geçen yıl 54 bin 169 şikâyet geldi. 2015 yılında BDDK'ya gelen şikâyet sayısı 35 bin 70 adetti. Şikâyet sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 54 arttı. Şikâyetlerin yüzde 41.5'u e-şikayet üzerinden yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Başbakanlık İletişim Merkezi'nden (BİMER) gelen şikâyetler BDDK'ya doğrudan yapılan şikâyetlerden farklı oldu. CİMER ile bimer'e yapılan şikayetlerin yaklaşık yüzde 30'u Bank Asya'nın tasfiye sürecine yönelik gerçekleşti. BDDK'ya doğrudan yapılan şikâyetlerde ise kredilerle ilgili sorunlar ilk sırada yer aldı. BDDK'ya yapılan şikâyetler sonucunda bankalara 2 milyon 547 bin liralık idari para cezası kesildi.







EN ÇOK ŞİKÂYET KREDİDE







BDDK'nın 2016 yılı faaliyet raporunda finansal tüketicinin korunmasına yönelik bilgilere yer verildi. CİMER ve BİMER'e gelen şikayetler dışında doğrudan BDDK'ya gelen şikâyetlerin dağıtılımının detaylarının verildiği rapora göre, en fazla şikâyet kredilerle ilgili geldi.







BDDK'ya doğrudan gelen 31 bin 917 şikâyetin yüzde 33.6'sı kredilerle ilgili oldu. Gelen şikâyet sayısı 10 bin 737 olarak gerçekleşti. Bu başlık altındaki en fazla şikâyet ise kredinin erken ödenmesi sırasında yaşanan sorunlardan oluştu. Kredinin erken ödenmesi ya da yeniden yapılandırmaya ilişkin sorunlar nedeniyle gelen şikâyet sayısı 3 bin 135 oldu. Faiz, ücret, masraf ve komisyon tutarlarına yapılan itiraz sayısı ise 2 bin 325 oldu. Banka ve kredi kartları başlığı altında 8 bin 601 şikâyet BDDK'ya iletildi.







Hürriyet'in haberine göre hesabın kapatılmaması, hesabın bloke edilmesi, hesap işletim ücreti gibi şikâyetlerin toplandığı mevduat/katılım fonu işlemleri ile ilgili gelen şikâyetler de 3 bin 772 olarak gerçekleşti. Bu başlık altında da en çok şikâyet hesabın bloke edilmesinden kaynaklandı. Bu konuda BDDK'ya 708 adet şikâyet iletildi.







kaynak:milliyet