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BANKALAR YARIŞA GİRDİ! GİDEN KAZANIYOR...


BANKALAR YARIŞA GİRDİ! GİDEN KAZANIYOR...
Tarih : 11 Nisan 2017, 09:36
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Bankaların mevduat toplama yarışı hızlandı. Ama para eskisi kadar bol ve ucuz değil. Yurtdışından borçlanmak da maliyetli hale geldi. Bankalar ucuz kaynak bulsa da döviz yerinde durmuyor, gün geçtikçe yükseliyor. Ucuz kaynağın adresi yurtiçi piyasalar oldu. İçerideki en değerli kaynak ise vatandaşın tasarrufu olan mevduatlar. Ancak bankalar bu sefer de enflasyon engeline takıldı.



KREDİ KAYNAĞI MEVDUAT



Posta gazetesindenBilal Emin Turan'ın haberine göre enflasyon yüzde 11.29'la son 9 yılın zirvesinde. Parasını enflasyona karşı korumak isteyen mevduat sahipleri, bankalardan daha yüksek faiz istiyor. Vadeli mevduatın faizi buna paralel olarak artışa geçti. Şubat'ta yüzde 11-12'ler konuşulurken, bugünlerde pazarlık masasında yüzde 14'ler var. Mevduata ödenen faizin artması bankaların maliyetini artırıyor ve kârını düşürüyor. Çünkü 1.8 trilyonluk kredinin 1.5 trilyonu mevduatla karşılanıyor.



 



kaynak:milliyet








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